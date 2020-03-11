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國中生上網成癮遭母禁止怒摔桌椅 暖警開導解開心結
高雄劉姓女子因為女兒沉迷於上網，每次苦勸女兒時，她都會以情緒勒索方式要求劉女讓她繼續使用電腦，因為狀況日漸嚴重，劉無奈下請來員警開導，轄區小港警方到場，用半小時間與女學生長談，終讓她落淚直說「對不起」。
據了解，8日下午1點50分時，小港警分局桂陽所接獲報案，稱需要協助。桂楊所張姓、楊姓員警趕往現場後，劉女向員警說，就讀國中的女兒網路成癮，放假就會上網甚至到廢寢忘食程度。
劉也說，每次她禁止時，女兒都會用情緒勒索方式要求繼續，當天不但如此，甚至還摔壞家中桌椅大吼大繳，她無論如何苦勸，都無效果。
員警纖細心安撫女學生，一開始劉的女兒都不發一語，直掉眼淚，直到半小時後，才解開心防收起眼淚，像員警道歉認錯。
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