嘉義18歲女騎士疑想超車 機車與大貨車相撞當場死亡

嘉義縣18歲李姓女子今天上午11時許騎機車行經嘉義縣民雄鄉台一線南下258公里左右，疑似想超過前方機車，卻與開在同向外車道由27歲王姓男子駕駛的大貨車相撞，李女連人帶車倒地當場死亡，安全帽卡在大貨車輪下，詳細車禍原因還有待警方調查。

騎機車跟在李女後方的16歲女性友人看著車禍發生，李女被貨車輾過又擦撞到友人，李女友人輕微擦傷，脫困後嚇到呆站路邊，她表示，他們當時準備返回民雄住處，沒想到卻發生這種事。