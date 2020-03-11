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嘉義18歲女騎士疑想超車 機車與大貨車相撞當場死亡
嘉義縣18歲李姓女子今天上午11時許騎機車行經嘉義縣民雄鄉台一線南下258公里左右，疑似想超過前方機車，卻與開在同向外車道由27歲王姓男子駕駛的大貨車相撞，李女連人帶車倒地當場死亡，安全帽卡在大貨車輪下，詳細車禍原因還有待警方調查。
騎機車跟在李女後方的16歲女性友人看著車禍發生，李女被貨車輾過又擦撞到友人，李女友人輕微擦傷，脫困後嚇到呆站路邊，她表示，他們當時準備返回民雄住處，沒想到卻發生這種事。
貨車駕駛王男表示，當時是紅燈剛起步沒多久就聽到「碰」一聲，馬上踩煞車並下車查看。
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