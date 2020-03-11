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改裝車深夜橫行居民崩潰 八德警一晚抓14件噪音超標
桃園市八德區民眾近期時常在臉書社團反應，指出晚間有不少改裝車輛呼嘯而過、擾人清夢，八德警分局得知民眾的困擾，昨日晚間10點多與桃園市環保局配合，在八德區忠勇六街、東勇北路、大勇兒童公園等路段執行「取締改裝噪音車輛」勤務，許多民眾直呼「真的很有效率」、「好像有比較安靜了」、「警察伯伯們辛苦了」。
八德民眾近期有不少人PO文抱怨，指出忠勇六街、忠勇三街、東勇北路、大勇兒童公園、啤酒屋及釣蝦場這區域，晚間都有非常多飆車族，或是改車導致聲音極度大聲。對此八德警分局與環保局合作加強取締，警方統計，10日晚間攔檢車輛有50多件，其中14件經環保局現場檢測超標，當場由環保局製作紀錄，並依噪音管制法第11、26條裁罰，此外，超標車輛在期限內必須到環保局再進行複檢。
警方指出，若車輛有改裝車體、排氣管、無照駕駛等違規行為，將再依違反道路交通管理處罰條例第16條、18條、21條舉發，警方表示，為持續針對噪音車輛經常出入的時段、路段，協同相關單位設置稽查點，並結合防制危險駕車、酒後駕車等勤務，加強稽查取締。不僅如此，轄區派出所也將繼續針對路上改裝排氣管汽機車攔查取締，希望能遏止車輛違規改裝排氣管的歪風。
八德警分局分局長陳錦坤表示，汽機車改裝排氣管所引起的環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險，呼籲車主切勿任意改裝車輛排氣管，未來警方將持續配合監理站、環保局等單位辦理改裝車輛稽查工作，藉此解決噪音車輛問題，還給市民一個安寧的環境。
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