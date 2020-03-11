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影／酒駕攔檢不停還撞警用機車 遭壓制送辦
鄭姓男子10日晚間酒後駕車行經新竹市區，碰上巡邏警方，員警見他行車不穩，直覺有異上前攔停，不料鄭卻拒檢，大踩油門衝撞警用機車逃逸，最後遭警開6槍擊中車輪，鄭棄車而逃遭壓制，扭送偵辦，全案依公共危險及妨害公務罪嫌法辦。
警方昨日晚間接獲勤務指揮中心通報，鄭男駕駛的轎車疑似酒駕，線上巡邏員警立刻上前攔阻，要求停車受檢，但鄭心虛，竟開車加速衝撞員警，隨後在市區亂鑽，危急之下員警只好對鄭的左前車輪開6槍制止。鄭因輪胎受損棄車逃逸，遭員警追捕，採攔截圍捕將鄭壓制送辦，鄭的酒測值超標，所幸這起事件未造成員警與民眾受傷，僅鄭的臉部有輕微擦傷。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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