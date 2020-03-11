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新竹物流公司贈警車 助新湖警分局如虎添翼

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹物流公司捐贈一輛巡邏車給新湖警分局山崎派出所，作為打擊犯罪、維護治安之用。圖／新竹縣府提供
新竹物流公司捐贈一輛巡邏車給新湖警分局山崎派出所，作為打擊犯罪、維護治安之用。圖／新竹縣府提供

新竹物流公司為新竹發跡的在地成功企業，長期關懷地方、支持在地民眾福利，也相當重視及支持警察工作，對轄區新湖分局員警維護社會治安的貢獻及積極為民服務給予肯定，今天新竹物流公司捐贈一輛巡邏車給新湖警分局山崎派出所，作為打擊犯罪、維護治安之用。

新竹物流公司董事長許育瑞也是新竹縣警察之友會理事長，工作忙碌仍對社區關心不餘遺力，許育瑞表示，秉持在地企業回饋鄉里的心，只要地方有需要，會盡最大的努力，以具體行動實踐社會公益，取之於社會，回饋於公益，引領全民挺治安，期待能發揮拋轉引玉之效。

「警力有限，民力無窮」，新湖警分局表示，感謝新竹物流公司慷慨解囊捐贈巡邏車，大大提升同仁士氣，相信派出所同仁，將如虎添翼，做好維護治安以及為民服務工作，全力達成市民對警察的期許。

新竹物流公司捐贈一輛巡邏車給新湖警分局山崎派出所，作為打擊犯罪、維護治安之用。圖／新竹縣府提供
新竹物流公司捐贈一輛巡邏車給新湖警分局山崎派出所，作為打擊犯罪、維護治安之用。圖／新竹縣府提供
新竹物流公司捐贈一輛巡邏車給新湖警分局山崎派出所，作為打擊犯罪、維護治安之用。圖／新竹縣府提供
新竹物流公司捐贈一輛巡邏車給新湖警分局山崎派出所，作為打擊犯罪、維護治安之用。圖／新竹縣府提供

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