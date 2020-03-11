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「我在你左右，你卻看不到」 內輪差奪命學生喊好恐怖

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
各地屢傳內輪差奪命車高！台南佳里警分局至佳里區信義國小等學校辦理「大型車內輪差體驗活動」，提醒民眾提高警覺。圖／佳里警方提供
各地屢傳內輪差奪命車高！台南佳里警分局至佳里區信義國小等學校辦理「大型車內輪差體驗活動」，提醒民眾提高警覺。圖／佳里警方提供

台南佳里警分局為加強擴大交通安全宣導觀念，陸續到佳里區信義國小及七股區篤加國小等辦理「大型車內輪差體驗宣導」活動，今天在信義國小時，讓學生實地體驗「我在你左右，你卻看不到」的危險，針對大型車行駛內輪差轉動壓破氣球及擺放的小圓錐，假設汽球是人的頭部，後果不堪設想。五年級黃姓小朋友對於生平第一次親身體驗大型車死角體驗及大公車內輪差印象深刻 ，他說看過電視宣導內輪差宣導短片，感覺很可怕，實際體驗更恐怖。

樂齡學習中心的高齡長者也來參與，林秋月阿嬤表示，看到交通大隊及監理站說明及示範，才知道大型車死角多，以後看到大型車轉彎時，要遠離一點。

佳里分局巡官李晟邦表示，日前學甲區才發生一件疑大貨車內輪差造成死亡車禍的案件，一般民眾都會認為大型車駕駛人「應該」看得到自己而失去警覺，以致因視覺死角和內輪差所導致的死亡車禍頻繁，因此呼籲民眾見有大型車經過要保持安全距離，以免進入內輪差或駕駛視線死角，導致意外事故發生。

佳里分局交通宣導團巡官李晟邦、麻豆監理站路老師及警察局交通警察大隊組長莊順智等人今天前往信義國小受到校長馮郁元及在校師生數十人熱烈歡迎。巡官李晟邦及交通大隊巡官陳顯超等人進行大型車內輪差實際案例體驗分享及交通安全常識宣導與「113婦幼保護專線」功能介紹。

巡官李晟邦也以「警察一日勤務的縮影」說明警察一天的工作內容，與參觀警車內部各項構造，全程透過有趣互動及實境體驗，將交通事故防制觀念深入校園，現場學生也相當踴躍參與。李巡官提醒學生記得要遵守交通規則，「快快樂樂出門，平平安安回家」。

各地屢傳內輪差奪命車高！台南佳里警分局至佳里區信義國小等學校辦理「大型車內輪差體驗活動」，提醒民眾提高警覺。圖／佳里警方提供
各地屢傳內輪差奪命車高！台南佳里警分局至佳里區信義國小等學校辦理「大型車內輪差體驗活動」，提醒民眾提高警覺。圖／佳里警方提供

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