影／警察愛的迫降！嘉市街舞大賽霹靂小組武力全開

嘉義市政府社會局、警察局及國際獅子會、嘉鳳獅子會，本月28日將舉辦「反毒街舞大賽」，今天邀請曾獲國際街舞冠軍的築夢者舞團演出，市警局霹靂小組也分三組，從警察局5樓垂降演練，就像「愛的迫降」，要以精實戰技宣示反毒決心。

霹靂小組今天演練分成3個項目，從最基礎的「坐位式垂降」演練，進一步執行「坐位倒掛垂降」、「正面下垂降」演練，主持稱這次垂降演練就像「愛的迫降」，訓練執勤者以迅雷不及掩耳方式，到達特定地點執行戰術。

「真的是武力全開！」嘉義市長黃敏惠看了 霹靂小組戰術演練，不斷稱讚市警局員警能有這麼精湛表現，都是平日訓練有素，這次宣傳五心關懷、反毒街舞大賽，築夢者舞團演出是「舞力全開」，霹靂小組則是真正「武」力全開，這個武力用在必要之時，守護城市治安、人民平安，讓大家安心。

嘉義市警局保安隊長吳國銘表示，現有13名霹靂小組特警編制在保安隊，平日除接受專精武器及戰術訓練，也協助全市保安及特殊攻堅、快打，及緊急暴力事故任務。