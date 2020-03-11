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高雄去年車禍死亡200人 警方分析機車族占大宗

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
老人家過馬路不走人行穿越道，是警方發現致車禍死亡的主因之一。記者林保光／翻攝
老人家過馬路不走人行穿越道，是警方發現致車禍死亡的主因之一。記者林保光／翻攝

交通部道安督導會報統計，去年高雄市共有200人因車禍死亡，人數在6都當中最多。高雄市警方分析，死亡車禍肇事車種大多數是機車；機車騎士或乘客就有141人因車禍身亡，占總死亡人數7成，是死亡最多的族群。

根據高雄市警交通大隊統計，去年發生197件死亡車禍，共造成200人死亡，死亡車禍發生區域大多在縣市合併前的高雄縣境，前5名分別是岡山、旗山、林園、仁武及鳳山地區最多，這5地區車禍死亡人數就占過半數，共有115人死亡。

警方表示，造成原高雄縣境車禍死亡人數占多數的原因，主要因工業區大型車多，以及汽機車在郊區行車速度過快，容易超速，一遇狀況，反應不及。另外，道路分隔島上的矮灌木過高，阻擋視線，以及號誌標示瑕疵等問題，也可能是肇事原因之一。

警方依肇事原因分析，駕駛人未注意車前狀況居多，去年光是自撞車禍就有44件，造成46人死亡， 比往年增加；其次肇因分別是未依規定讓車、違反號誌管制及超速。

另依車禍死亡年齡層分布，去年車禍死亡人數，65歲以上就至少54人，其中80歲至84歲就有20人，警方分析，老人家騎、開車反應慢，未遵守過馬路走人行穿越道是肇事主因。不過，20歲到24歲因車禍死亡也達22人，

警方表示，高雄市警方在去年第一季就發現死亡車禍攀升，去年上半年更有114人死亡，比2018年同期增加61人，警方展開「交通大執法」專案取締違規，要求各分局每周至少執行3次聯合取締違規勤務，下半年高雄又開始「科技執法」，在鳥松區松藝路、內門區182線道路，設「區間平均速率監測系統」，另在左營大中路與華夏路口、博愛路與新莊路口，以及鳳頂路與過埤路設「路口多向違規監測系統」，下半年死亡人數僅比2018年同期增加9人。

道安會報統計，高雄市去年車禍死亡人數是6都最多，警方分析機車族占大宗。記者林保光／翻攝
道安會報統計，高雄市去年車禍死亡人數是6都最多，警方分析機車族占大宗。記者林保光／翻攝

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