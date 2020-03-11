高雄去年車禍死亡200人 警方分析機車族占大宗

交通部道安督導會報統計，去年高雄市共有200人因車禍死亡，人數在6都當中最多。高雄市警方分析，死亡車禍肇事車種大多數是機車；機車騎士或乘客就有141人因車禍身亡，占總死亡人數7成，是死亡最多的族群。

根據高雄市警交通大隊統計，去年發生197件死亡車禍，共造成200人死亡，死亡車禍發生區域大多在縣市合併前的高雄縣境，前5名分別是岡山、旗山、林園、仁武及鳳山地區最多，這5地區車禍死亡人數就占過半數，共有115人死亡。

警方表示，造成原高雄縣境車禍死亡人數占多數的原因，主要因工業區大型車多，以及汽機車在郊區行車速度過快，容易超速，一遇狀況，反應不及。另外，道路分隔島上的矮灌木過高，阻擋視線，以及號誌標示瑕疵等問題，也可能是肇事原因之一。

警方依肇事原因分析，駕駛人未注意車前狀況居多，去年光是自撞車禍就有44件，造成46人死亡， 比往年增加；其次肇因分別是未依規定讓車、違反號誌管制及超速。

另依車禍死亡年齡層分布，去年車禍死亡人數，65歲以上就至少54人，其中80歲至84歲就有20人，警方分析，老人家騎、開車反應慢，未遵守過馬路走人行穿越道是肇事主因。不過，20歲到24歲因車禍死亡也達22人，