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80歲失智老翁警要帶他回家 老翁驚問：不是來抓我的吧

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中市清水警分局員警，帶80歲失智老翁回派出所，再通知家人。記者游振昇／翻攝
台中市清水警分局員警，帶80歲失智老翁回派出所，再通知家人。記者游振昇／翻攝

一名80多歲失智老翁迷路，在家附近徘徊，台中清水警分局員警到場要帶他回派出所，再通知家人時，老翁看到警察緊張問：「不是來抓我的吧」，員警耐心安撫說明，老翁才放心跟著回派出所和家人重逢。

台中市清水警分局明秀派出所警員呂憲璋、警員許勝雄，日前獲報，樊姓老翁逗留在台中市沙鹿區向上路七段的騎樓許久，疑有失智情況，員警到場，以警用小電腦M POLICE查出樊姓老翁就住在1公里遠的地方，員警表示要送老翁回家，他堅決表示太太等等會來接他，不願離開。

員警決定要到老翁家找他家人時，沒想到才剛離開，馬上就接到老翁家人到派出所報案消息，員警再趕回現場將老翁護送派出所與家人重聚，老翁看員警返回現場，緊張問題否要抓他。

老翁妻女在派出所迎接，和老翁相互擁抱，頻頻向員警道謝，家屬表示，老翁有失智現象，晚上說睡不著想去客廳坐一下，隔天早上起床發現不見了，在附近遍尋不著才來派出所報案協尋，沒想到一報案馬上就找到了，謝謝警方積極的協助讓老翁與家人能夠團圓。

明秀派出所警員呂憲璋表示，從警的一大目標便是為了希望能以自己的能力來幫助其他人，雖然本身能力有限，但一定會盡全力讓這個社會變得更加美好，第一次能幫助老翁回家，非常感謝老翁在自己警職生涯裡留下一個重要里程碑。

明秀派出所長張鎧倫表示，家中若有長者應隨時多加關懷、照顧，如發現家中有年老長輩外出許久未歸，請立即撥打110請警方給予協助。平時可讓家中長輩配戴有基本資料及家屬聯繫方式之手鍊以供辨識，以利於發生走失情形時警方可迅速聯繫到家屬。

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