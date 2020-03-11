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台中機場有老鷹撞機？ 民航局：貓頭鷹殞命

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中機場四雕有樹林和草皮，會有鳥類聚集。記者游振昇／攝影
台中機場四雕有樹林和草皮，會有鳥類聚集。記者游振昇／攝影

台中機場內最近有人討論，機場去年底一件鳥擊，傳出是少見的老鷹撞機？且老鷹的身首異處，民航局調查後說，是貓頭鷹，不是大型鷹，當時並未造成飛機損壞故障，也沒有傷亡。

機場內最怕鳥擊，各機場卻難完全防範，內政部空勤總隊說，美國聯邦航空總署（FAA）發表的統計，每年因為鳥擊造成的損失高達6億美元。雖然現代飛機對於鳥擊已經做了許多防範措施，但從1988年到現在，因為鳥擊而致的飛機墜毀事件，200名以上的人員死亡。目前空勤總隊主要以直升機為主要救災機種，飛行高度都介於地面至2000呎的空域範圍，剛好也與鳥類飛行高度重疊，對此問題要重視。

民航局統計，去年1到9月，全國各地機場鳥擊事件111件；航空專家指出，鳥擊防制原則上分為鳥相調查，鳥擊防制兩種。不同的鳥種，要組合不同的防制手段，每個航空站都有自己的特性。例如桃園機場，因為桃園埤塘多，周邊鷺科鳥類很多，而且飛行高度通常低於航道，機場管理單位就會在除草季節加強捕殺和驅趕。

民航局表示，為減少航空器鳥撃事件發生，各航空站均積極辦理鳥擊防制工作，主要防制措施包含機場鳥類棲息環境管理、巡場驅鳥及捕捉防制作業。民航局也和中華民國台灣飛行安全基金會合作成立「鳥擊防制研究室」，建立鳥擊事件統計分析，協助機場辦理鳥擊防制及鳥擊檢體鑑識。民航局持續追蹤各機場鳥擊發生狀況，蒐集與推動提升防制成效的技術及方法，以研擬防制精進作為，提升鳥擊防制成效，減少鳥擊事件發生。

台中航空站每年防鳥擊也做機場生態調查，現場若發現保育鳥類，誘捕後野放。

機場內偶而有鳥擊事件，多數是小型鳥。圖／空勤總隊提供
機場內偶而有鳥擊事件，多數是小型鳥。圖／空勤總隊提供
機場內偶而有鳥擊事件，多數是小型鳥。圖／空勤總隊提供
機場內偶而有鳥擊事件，多數是小型鳥。圖／空勤總隊提供

鳥擊

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