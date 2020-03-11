快訊

民眾黨蔡宜芳、張益贍 周刊爆料上摩鐵

股市暴起暴跌嚇壞投資人 顧立雄送給散戶八字訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暗夜縱火波及夾娃娃機店 店員發現報案並制伏縱火嫌犯

聯合報 / 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
基隆市仁愛區功一路118巷凌晨發生縱火案，一旁的夾娃娃機店受波及。圖／光華里長陳世豐提供
基隆市仁愛區功一路118巷凌晨發生縱火案，一旁的夾娃娃機店受波及。圖／光華里長陳世豐提供

基隆市1名男子今天凌晨2點多在仁愛區功一路118巷內，涉嫌點燃廢棄物，並波及一旁娃娃機店，遮雨棚和外側的娃娃機台受損。附近早餐店員發現火光報案，並把縱火男子逮捕。消防人員及時滅火，沒有人員傷亡。員警把涉案男子帶回偵詢，將依縱火罪嫌送辦。

當地仁愛區光華里長陳世豐說，不知道這名男子為什麼要在巷道點燃燒廢棄物，還好附近店員及時發現報案，消防人員很快到場把火撲滅，否則三更半夜若火勢擴大，可能會造成更大的人命、財產損失。聽說這名男子是「慣犯」，希望市府和警方妥善處理，保障市民居家安全。

基隆警一分局表示，深夜縱火危害安全，會造成民眾極大恐慌，警方會調整巡邏路線，將此路段列入重點巡邏區域，增加巡邏密度，提高見警率，讓民眾安心。

警方說，熱心民眾協助制伏縱火犯嫌，避免災害擴大，分局會呈報表揚，並呼籲民眾若發現可疑人事物，可立刻撥打110報案，警民共同打擊犯罪，共同維護居住安全。

基隆市仁愛區功一路118巷凌晨發生縱火案，消防人員及時撲滅，沒有人員傷亡。圖／光華里長陳世豐提供
基隆市仁愛區功一路118巷凌晨發生縱火案，消防人員及時撲滅，沒有人員傷亡。圖／光華里長陳世豐提供

延伸閱讀

他將夾娃娃機改造成「抓衛生紙機」 期許民眾停止恐慌購買

防疫優先！夾娃娃機不裝娃娃 改成衛生紙、洗手液

民宅疑遭縱火一死一傷 高雄檢警拘提失聯鄰居

高雄民宅遭縱火1死1傷 疑親戚糾紛引報復

相關新聞

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

暗夜縱火波及夾娃娃機店 店員發現報案並制伏縱火嫌犯

基隆市1名男子今天凌晨2點多在仁愛區功一路118巷內，涉嫌點燃廢棄物，並波及一旁娃娃機店，遮雨棚和外側的娃娃機台受損。附...

誰家丟掉的舊床墊藏金子？ 快到湖內警分局認領

廢棄的舊床墊，竟藏有一袋黃金！高雄市湖內區清潔隊在拆解一批回收彈簧床墊時，意外發現其中一個床墊內層有個紙袋，打開竟是一批...

高雄義永寺廟前榕樹垮下 1死3傷

高雄市三民區義永寺前方一棵榕樹今天上午突然倒下，擊中在樹下聊天的陳姓老翁夫婦和親戚共4人，其中陳妻遭垮下的樹木擊中頭部，...

高市交通大執法無單可用 基層怨「專案開始才印好」

高雄市警察局交通大隊去年年中起推動「大執法專案」，嚴抓民眾交通違規行為，本月卻傳出交大所印製紅單不足，讓基層執法派出所苦...

為防疫偷錢也要偷口罩 慣竊闖火鍋店遭警迅速逮捕

28歲魏姓男子昨天凌晨趁某知名火鍋店打烊時闖入行竊，不但竊走收銀機內5萬元，連店內放置給員工使用的一包口罩也順手摸走，店...

男子不到1年報案救護49次 消防員懷疑蓄意謊報

高雄李姓男子屢次自稱胸痛等理由，撥打119找消防救護車救護，但每次都在醫院檢查時就趁隙偷跑。調查李不到一年已報案49次，...

不滿修車太貴？ 5惡煞砸店潑紅漆 聚眾鬥毆罪嫌送辦

北市士林區重慶北路四段一家機車修車行，日前疑似因修車糾紛，遭5名惡煞持球棒砸店、潑灑紅漆。警方追查多日找到涉案楊姓男子等...

墾丁大街深夜大亂鬥 員警對空鳴2槍才壓制

新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊觀光旅遊業，人氣冷清的屏東墾丁大街，今天凌晨發生兩派共10多人當街鬥毆事件，警方據報出動快打部隊到...

忘記車停哪 女嚇傻以為被偷向警求救

新北市林口昨日發生一起車輛烏龍失竊案，1名女子發現停放在路旁的自小客車不見，驚覺是不是被竊賊偷走，急忙攔下路過巡邏員警求...

對醫師飆髒話動粗 金門衛生局長判降級改敘

金門縣衛生局長王漢志去年推擊金門醫院急診醫師，引發軒然大波，王除遭縣府召開的考績委員會記過2次，監察院也彈劾。公務員懲戒...

斗六江厝里農田驚現鱷魚 義消徒手花10多分制伏

雲林縣斗六市江厝里今天有里民在一處農田發現，有條鱷魚在灌溉溝渠中優游，讓附近民眾心驚驚，斗六市民代表會主席胡克勤、江厝里...

熱門新聞

影／年輕女學生邊騎iBike邊甩頭髮 甩到撞車刮傷MINI逃逸

影／草屯市場女賊5秒神偷皮夾 大媽遭扒沒感覺

「老婆被性侵我在裡面關」 殺人被判13年男子喊不公

斗六江厝里農田驚現鱷魚 義消徒手花10多分制伏

騎士撞違停貨車遭遊覽車輾過殞命 中市取締違停6.8萬件

北市保全運鈔車下國道翻覆 錢灑滿地兩保全員送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。