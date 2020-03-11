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暗夜縱火波及夾娃娃機店 店員發現報案並制伏縱火嫌犯
基隆市1名男子今天凌晨2點多在仁愛區功一路118巷內，涉嫌點燃廢棄物，並波及一旁娃娃機店，遮雨棚和外側的娃娃機台受損。附近早餐店員發現火光報案，並把縱火男子逮捕。消防人員及時滅火，沒有人員傷亡。員警把涉案男子帶回偵詢，將依縱火罪嫌送辦。
當地仁愛區光華里長陳世豐說，不知道這名男子為什麼要在巷道點燃燒廢棄物，還好附近店員及時發現報案，消防人員很快到場把火撲滅，否則三更半夜若火勢擴大，可能會造成更大的人命、財產損失。聽說這名男子是「慣犯」，希望市府和警方妥善處理，保障市民居家安全。
基隆警一分局表示，深夜縱火危害安全，會造成民眾極大恐慌，警方會調整巡邏路線，將此路段列入重點巡邏區域，增加巡邏密度，提高見警率，讓民眾安心。
警方說，熱心民眾協助制伏縱火犯嫌，避免災害擴大，分局會呈報表揚，並呼籲民眾若發現可疑人事物，可立刻撥打110報案，警民共同打擊犯罪，共同維護居住安全。
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