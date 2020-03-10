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高雄義永寺廟前榕樹垮下 1死3傷
高雄市三民區義永寺前方一棵榕樹今天上午突然倒下，擊中在樹下聊天的陳姓老翁夫婦和親戚共4人，其中陳妻遭垮下的樹木擊中頭部，胸部被大樹壓中，胸部骨折，送醫至下午不治，陳翁和另2人輕傷。警方初步調查倒下榕樹疑有褐根病，確實原因仍待深入調查。
倒下榕樹位於高雄市三民區建興三巷義永寺廟前，約有3公尺高。上午11時30分許高雄市下雨，這棵榕樹突然倒下，當時陳姓夫婦4人正在樹下聊天，被榕樹壓中。
其中陳妻（67歲）頭部、胸部被大樹壓中，送高醫急救，延至下午3點多不治。陳姓老翁（72歲）頭部撕裂傷、臀部疼痛，孫姪女陳姓女子（29歲）頭部紅腫，親戚謝姓男子（35歲）頭部挫傷，3人都意識清楚，送高醫治療後無大礙。
據了解，這棵榕樹疑有褐根病，但廟方人員並不瞭解，只覺得樹葉長得茂盛，應該沒得病。上午高雄突然一場大雨，榕樹就在雨中垮下，確實原因還待調查。
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