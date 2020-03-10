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高市交通大執法無單可用 基層怨「專案開始才印好」

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄市政府警察局交通大隊自去年年中起推動「大執法專案」，嚴抓民眾交通違規行為，卻傳出交大所印製紅單不足，基層抱怨。圖／本報資料照
高雄市政府警察局交通大隊自去年年中起推動「大執法專案」，嚴抓民眾交通違規行為，卻傳出交大所印製紅單不足，基層抱怨。圖／本報資料照

高雄市警察局交通大隊去年年中起推動「大執法專案」，嚴抓民眾交通違規行為，本月卻傳出交大所印製紅單不足，讓基層執法派出所苦於抓到違法行為，卻無紅單可開窘境。

對此高雄市交大回應，數萬張紅單已經驗收完畢，通知各警分局前來領取。但不少基層員警不滿已經開始專案執法了，才要員警領取，「太晚了吧」。

高市警局去年7月起，每月執行2次各為期3天的交通大執法，執行成效良好，的確讓高雄市車禍數量大幅減少，得到良好回響，本月分別為9日到11日，還有16日到18日。

不過最近不少基層單位反應，交通大隊紅單尚未印製完成，只能先向他單位借用，分局庫存不足，派出所員警「無單可開」。

目前警方只能先使用警用小電腦裡的「電子開單機」，每個派出所約派遣1~2組人，約4名員警共用派出所內2台小電腦，但僧多粥少。

不少基層幹部、員警抱怨，交通大隊「要辦專案沒問題，但總該準備好後勤，讓第一線單位無後顧之憂吧」。

高雄市 交大 警察

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