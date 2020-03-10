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為防疫偷錢也要偷口罩　慣竊闖火鍋店遭警迅速逮捕

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
魏男趁火鍋店打烊時闖入，竊走收銀機內現金約五萬元與口罩一包。記者柯毓庭／翻攝
魏男趁火鍋店打烊時闖入，竊走收銀機內現金約五萬元與口罩一包。記者柯毓庭／翻攝

28歲魏姓男子昨天凌晨趁某知名火鍋店打烊時闖入行竊，不但竊走收銀機內5萬元，連店內放置給員工使用的一包口罩也順手摸走，店家昨天下午開門時發現遭竊報警，當晚便找到魏男，今天中午警詢後依竊盜罪嫌函送。

調查魏男是一名慣竊，因竊盜罪遭新北、士林地檢署發布通緝中。他昨天凌晨闖入破壞板橋區介壽路上一家火鍋店鐵捲門，闖入偷走收銀機內約5萬元，再拿走店內放置給員工使用的口罩一包，隨後騎車逃逸。

店家昨天開門營業發現遭竊報警，海山警分局調閱監視畫面認出是魏姓慣竊，除了循線追查，也將魏男人別資料輸入M-Police系統，通報所有警察機關協尋。

魏行竊後跑到台北市松山區旅館投宿當晚，不巧碰到松山警分局中崙派出所員警例檢，查出魏是通緝犯當場逮捕，同時通知發布協尋的海山警分局。

海山警方今天中午前往中崙所偵詢魏男，魏供稱，疫情期間經濟蕭條，他想找工作餬口卻四處碰壁，才會下手犯案，又剛好因為疫情流行口罩一罩難求，見一包口罩便順手摸走，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署。

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