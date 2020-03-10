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男子不到1年報案救護49次 消防員懷疑蓄意謊報

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄李姓男子屢次自稱胸痛等理由要送醫，撥打119找消防救護車前來，但每次都在醫院檢查時，趁隙偷跑出院外。圖為消防員出勤示意圖。圖／本報資料照
高雄李姓男子屢次自稱胸痛等理由要送醫，撥打119找消防救護車前來，但每次都在醫院檢查時，趁隙偷跑出院外。圖為消防員出勤示意圖。圖／本報資料照

高雄李姓男子屢次自稱胸痛等理由，撥打119找消防救護車救護，但每次都在醫院檢查時就趁隙偷跑。調查李不到一年已報案49次，某消防分隊就高達14次，讓消防員懷疑他是蓄意謊報，平白浪費救護能量。

據了解，李男常出現在便利商店等場所附近，以胸痛、肚子痛等理由，要路人、店員幫忙撥打119幫助。等到消防員救護員將他送醫院，他卻趁醫院檢查基本生命徵象無異狀，在旁觀察後就趁機偷跑。

但李從醫院離開，會再尋找路人回撥給消防局要求再送醫院。前天晚上11點多時，昨天清晨近6時許，李就在某市府單位大樓附近報案，讓消防員疲於奔命。

因李不到一年報案49次，地點遍及高雄，有分隊上月接獲6次，也有分隊達14次，很多基層消防員都抱怨，懷疑李故意謊報。

依消防法第36條規定，謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話者，處3000元以上15000以下罰鍰。

消防員說，只要有事證謊報案件就可成立，但若民眾不繳錢，交行政執行處繼續開罰仍拒繳，也無可奈何。

有消防員說，出勤救護分秒必爭、人命關天重要任務，若遇上有民眾持續謊報，不僅擠壓到真正需要者的權益，消防員也會感到心累。

消防員 救護車

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