不滿修車太貴？ 5惡煞砸店潑紅漆 聚眾鬥毆罪嫌送辦

北市士林區重慶北路四段一家機車修車行，日前疑似因修車糾紛，遭5名惡煞持球棒砸店、潑灑紅漆。警方追查多日找到涉案楊姓男子等3人，全案將依照刑法150條，聚眾鬥毆罪嫌函送偵辦。

上月27日晚上7時許，5名男子衝進重慶北路四段一家修車行砸店，有人持球棒砸毀玻璃，還有人持紅色油漆潑灑玻璃牆面，破壞聲響嚇壞週邊民眾，5人砸店後立即逃逸。

被害店家專門修理大型重機，老闆報案供稱，沒有與人有修車糾紛，也無和人結仇，不知為何遭鎖定惡意砸店。

警方循線調查，27日就找到涉案楊姓男子到案說明，隨後再找到魏姓男子、阮姓男子。楊姓男子供稱，和店家有修車糾紛，老闆修車太貴等，但「當天在家，沒外出」，另2人供詞避重就輕，1男人說義氣相挺砸店，1人則全盤否認犯案。