忘記車停哪 女嚇傻以為被偷向警求救

新北市林口昨日發生一起車輛烏龍失竊案，1名女子發現停放在路旁的自小客車不見，驚覺是不是被竊賊偷走，急忙攔下路過巡邏員警求救；員警直覺大白天不太可能有人偷車，懷疑是女子記錯停車位置，載她尋車，果然就在不遠處街角發現女子愛車，結束這場烏龍失竊案。

林口警方表示，9日上午11時許，文化派出所的所長吳學偉及警員孫浚桓正好騎警車外出巡邏，在經過文化一路、林口社區運動公園時，突然有一名女子急得向他們攔車求助，才得知該名女子是因為停在路旁的車不見了，懷疑被竊賊偷走，才會著急得如熱鍋上的螞蟻。

2名員警先是詢問女子車輛是什麼時候停放，以及何時發現不見，經女子描述，直覺竊嫌不應該大白天偷車，懷疑是違停車輛遭拖吊，或是女子根本記錯車停哪，經確認地上沒有拖吊資訊，員警便叫女子坐上警車，乾脆直接載她去尋車。

果不其然，才不到幾分鐘，就在不遠處的拐角位置，發現女子停放的車輛，讓她也是一臉尷尬向員警道謝。員警則向女子表示免客氣，都是因為林口高樓多，景物、街景相似，才會讓她記錯了停車地點；同時提醒民眾路邊停車，應熟記路名及停車格編號，才能避免找不到車的窘境。