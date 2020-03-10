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斗六江厝里農田驚現鱷魚 義消徒手花10多分制伏
雲林縣斗六市江厝里今天有里民在一處農田發現，有條鱷魚在灌溉溝渠中優游，讓附近民眾心驚驚，斗六市民代表會主席胡克勤、江厝里長沈永清接獲通報後，立即請義消幫忙捕捉，經一番功夫後將兇猛的鱷魚制伏。
沈永清說，他還是第一次接到這種鱷魚逛大街的民眾陳情案件，當下他偕同義消賴國志，前往江厝里新厝仔土地公廟前的農田，果不其然就看見真有條鱷魚在溝渠中。
賴國志等人戴上粗手套，先用器具將鱷魚箝住嘴巴，避免牠張嘴咬人，接著再用繩子將其嘴綑綁，過程大約十多分鐘，這才讓大家鬆了一口氣，目前先將鱷魚關住，等待是否有飼主來認領。
胡克勤稍早也在臉書分享此事，他說，研判可能是人為伺養，不慎脫逃或是棄養提醒民眾要照顧好自家寵物，千萬不要亂棄養，以免造成民眾困擾，尤其是這種有危險性的動物更加要小心。
雲林縣府動植物防疫所指出，若有飼主讓鱷魚不慎傷人，受害者可提出民事求償，而飼主如果任意棄養，也將面臨動物保護法可罰3到15萬元罰款。
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