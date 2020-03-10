影／大船和領港小船相撞很奇怪 專家看台北港翻船意外

有十多年船長經驗的海大商船學系副教授徐元和說，引水人一爬上領港梯，人就上大船了，領港小船就離開。小船靈活就像機車一樣，自己可以控制方向，因此小船要去撞大船機會不大，但「大船會和和領港小船相撞很奇怪」，詳細原原可以從大船的「黑盒子」來釐清，有雷達影像、航向等都可調出來查清楚。

台北商港昨晚發生20噸領港小船與自己帶領進港的5272噸貨輪互相碰撞，造成領港船翻覆、船長和船員雙雙喪命的意外，相關海事調查已由港務單位著手進行，香港籍騏龍號貨輪和船長暫被扣留協助調查。

徐元和表示，問題到底出在小船還是大船，目前並不知道，如果引水人控制的好，一爬上領港梯，人就上大船了，領港小船就會馬上離開。小船靈活就像機車一樣，自己可以控制方向，因此小船要去撞大船機會不大，但「大船會和和領港小船相撞很奇怪」。

徐元和說，一般領港小船會叫大船保持一定的方向和速度開，風平浪靜時，領港小船可跑9到10節（1節1852公尺），會叫大船保持7到8節的速度往港口的方向開，但不會太快，避免跟不上，為何會撞上很奇怪，理論上，領港小船會繞到大船後方再靠近，爬上梯子。

徐元和表示，以昨天和今天而言，能見度都還不錯，夜間也有燈，理論上不會有太大問題。小船去撞大船的機會不高，因為領港小船會叫大船保持一定的距離，「大船會和小船相撞非常奇怪」。

徐元和並說，引水人的薪水一般比船長要多很多，是高所得，但相對風險也提高，天氣和風浪是很重要的兩項因素，要靠引水人自己要判斷，如果真的天氣很壞，引水人是不會出海的，考量的重點是，「船能不能安全開進來？人能不能安全地爬上去？」