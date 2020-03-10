快速道路BMW連撞福特、賓士 肇事駕駛：看到時已來不及

王姓男子今午駕駛BMW轎車行經萬瑞快速道路，疑未注意前方車況，先後追撞福特、賓士轎車，3名駕駛都受傷，其中福特楊姓駕駛傷勢最重，昏迷指數9，送加護病房治療。警方對王實施酒測，無酒駕，全案由警方調查中。

基隆市消防局「119」今午12點11分接獲報案，台62線萬瑞快速道路往瑞芳方向指標7.4公里基隆七堵路段，發生3輛車追撞事故。

消防局救護人員趕到現場，發現王男、楊男和賓士車古姓駕駛都受傷，但意識清楚。送醫後醫師檢視3人都有頭、頸部挫傷，楊另有腦出血狀況，肋骨斷了3根，昏迷指數9，安排住進加護病房觀察。