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快速道路BMW連撞福特、賓士 肇事駕駛：看到時已來不及
王姓男子今午駕駛BMW轎車行經萬瑞快速道路，疑未注意前方車況，先後追撞福特、賓士轎車，3名駕駛都受傷，其中福特楊姓駕駛傷勢最重，昏迷指數9，送加護病房治療。警方對王實施酒測，無酒駕，全案由警方調查中。
基隆市消防局「119」今午12點11分接獲報案，台62線萬瑞快速道路往瑞芳方向指標7.4公里基隆七堵路段，發生3輛車追撞事故。
消防局救護人員趕到現場，發現王男、楊男和賓士車古姓駕駛都受傷，但意識清楚。送醫後醫師檢視3人都有頭、頸部挫傷，楊另有腦出血狀況，肋骨斷了3根，昏迷指數9，安排住進加護病房觀察。
警方初步調查，王男駕車疑未注意車前狀況，先撞上福特轎車，再撞賓士車。王說，發現逼近前車，已經來不及煞車。王、古接受酒測，都非酒後駕車。員警另以抽血檢測方式，了解楊是否酒駕。
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