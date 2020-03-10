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游泳教練初任警察 巡邏遇辣妹昏倒CPR救回一命
年約25歲徐姓女子，日前酒醉失去呼吸心跳，幸好朋友向一旁的警察巡邏車求救，正好執勤的警察陳仕祥，曾是游泳教練，立刻實施心肺復甦術，徐女恢復心跳，交由消防人員送醫救治。
北投分局石牌派出所警員陳仕祥、陳盛章，3月1日凌晨2時許，服守望勤務時，行經承德立賢路口，停等紅燈時，突然有旁邊車輛民眾求救，「朋友昏倒了！」，警方立刻下車，從車輛後座發現穿著短袖、熱褲的徐女，暈倒在後座。
警員陳仕祥立刻通報消防人員派車救援，並查看徐女有無脈搏反應，但已停止呼吸，陳員二話不說，與眾人先合力移置徐女到車外，開始施作CPR。經過不斷外胸按壓，實施CPR搶救，徐女即恢復呼吸心跳，待救護車抵達後，陳員告知徐女情況，並由救護人員接手送醫。
去年底特考班結業的陳仕祥，今年1月至石牌派出所實務訓練，臨危不亂的處事態度，連師傅陳盛章也感到驚訝。原來陳仕祥在警察特考前，是名游泳教練，對於施作CPR的程序相當熟稔，沒想到，初任警職即學以致用，在勤務中派上用場。
徐女的同行友人，當時正要送酒醉徐女返家，一車3人行經承德立賢路口，對於陳員即刻伸援的機警處置，深表讚賞。北投分局呼籲，民眾遇有需警協助等事項，可撥打110報案求助，警方會在第一時間到場提供必要協助。
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