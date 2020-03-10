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路況不熟開進嘉義山區產業道路 警民協力5小時找到人
台南67歲莊姓女子日前開車與友人70歲張姓女子及8歲侯姓孫女前往嘉義縣中埔鄉彎潭村山區訪友，回程時因路況不熟，駛進山間產業道路迷路，手機訊號不好只能用Line向家人求救，警方花費5個多小時找到她們，才結束這次驚魂記。
莊女表示，他們原本想回台南，開到中埔鄉嘉134線交叉路口，走錯路右轉，沒想到路越開越小，約下午5點開進產業道路的檳榔園內，倒車時後輪還不慎卡進山溝。
莊女說，孫女發現他們迷路車子又卡住就嚇哭了，張女3人心情緊張但電話又打不通，晚上氣候驟降，真的很擔心會因此死在山中，幸好凌晨12點員警及民眾找到他們，心情才逐漸放鬆。
警方表示，同仁接獲莊女家人的報案後，根據莊女與家人最後一通電話的訊號定位，派遣10多名警力及民力協尋，5個小時後發現3女因驚嚇過度及天氣寒冷，蹲在檳榔園內瑟瑟發抖，由警民協力將困住車子推上道路，才帶莊女3人回派出所休息。
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