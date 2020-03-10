駕駛不諳山路地形 休旅車兩顆輪子滑出路緣懸在山崖邊
一名朱姓男子日前趁風和日麗，駕黑色休旅車獨自到高雄桃源區藤枝森林遊樂區，行經藤枝林道18.7公里時，可能不諳山路地形，換檔時輪胎懸在山崖邊，嚇出一身冷汗，他趕緊下車報警求助，所幸獲附近道路施工人員以怪手把車拉回路中央，逃過一劫。
六龜分局森濤派出所7日中午12點半左右接到民眾求助電話，所長陳世光馬上帶著警員許明溪前往藤枝林道18.7公里處救援，抵達時發現有一台黑色休旅車，右側二個輪胎已滑出路邊，車身一半懸在空中，險些掉落山谷。
好在附近有道路施工，陳世光即刻協調工程人員相救，出動怪手把休旅車拖回路中，化解危險，朱車對警察及怪手司機及時伸出援手，感激不已。
藤枝林道歷經風災摧殘，崎嶇難行，最近正在進行道路整修，六龜警分局提醒上山民眾，最好把車停在二集團櫻化公園，或藤枝林道18公里處，再走路上山比較安全。
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