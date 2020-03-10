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林口交流道科技執法將上路 3月底建置完成
桃園區龜山區的國道1號林口交流道北上匝道口，尖峰時段車流量大，不少駕駛人不依車道行駛或未保持路口淨空，交通更為壅塞，市府交通局指出，已調整文化一路主線綠燈秒數，並將在文化一路往林口方向、文化一路往龜山方向及龜山一路往匝道方向共3處建置違規影像偵測設備，科技執法系統預計3月底建置完成，提醒用路人守規。
桃市交通局指出，龜山區文化一路與龜山一路口，為往返龜山、林口地區連接國道1號的交通要道，但常見車輛在號誌轉換時未保持路口淨空，仍執意往前行駛而停滯在路口中央，妨礙其他車輛通行，另駕駛人也因未依車道行駛，而有轉彎車輛占用直行車車道，或直行車輛占用轉彎車道的狀況，不但影響交通順暢也易造成事故。
交通局為解決各種交通亂象，市府將透過科技執法方式以改善此一現況，違規影像偵測設備將在3月底建置完成，後續進行測試驗收，再由警察局公告後進行取締，未來配合市府警察局取締未依標誌標線行駛、未保持路口淨空及闖紅燈等違規車輛。
交通局長劉慶豐說，執法的目的不在於開罰，希望科技執法能改變駕駛人違規行為，減少交通事故、提升交通安全，目前已在文化一路與龜山一路口及上游路口架設科技執法警示牌面，並在上游路段架設車道牌面，呼籲用路人確實依號誌燈號、車道行駛及保持路口淨空，共同創造友善的交通安全環境。
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