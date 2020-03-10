一碗麵故事翻版！貧困單親母女婉謝捐款女兒將從軍養家

嘉義縣東石鄉鄭姓婦人6日深夜因嘔吐不止，東石消防隊員余育仁與事出勤救護，送嘉義長庚救治，余育仁發現鄭婦丈夫早逝，百病纏身，拉拔2名子女念高職半工半讀，3人因家窮一碗大鍋白麵線經常是3人好幾天晚餐，有如「一碗麵故事」翻版。

鄭婦全家是前年「823水災」災戶，被洪水圍困逾一周，災後重建家園，但許多泡水損壞家具至今無錢更換，鄭婦女兒「小晴」上午發表感謝聲明，婉謝捐款，述說計畫從軍養家心路歷程，讓人感動。

「小晴」說，「真的很感謝各位捐助及物資，我們一家三口真的很感動也很訝異，感受社會溫暖，因為我家的教育就是凡事能自己來，就自己來不要去太勞駕他人的幫助，目前捐款及物資都已夠用了，請各位把這份善心留給比我們更貧困的家庭運用，讓他們得到資源能度過難關，因為各位捐助善款及物資都是你們辛苦賺來的血汗錢，我們不想占用過多，很內疚也很自私。

我有看到留言有人鼓勵從軍，我很想，我智力測驗、全民國防體檢都通過了，原本以為能在7日下午考過，順利從軍，沒想到6日晚上會發生媽病重住院，當兵夢已經拖了快3年了，每次都不順，想當兵減輕家裡重擔，薪水穩定，福利多。

人都不知道等會兒會發生什麼，計畫趕不上變化，我們以一顆感恩的心，多謝各位這幾天的幫助，想說的話，說都說不完，總之感恩各位」。