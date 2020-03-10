連結貨櫃車自撞「折甘蔗」佔據3車道 國道塞了8公里

國道一號中山高北上211公里處，員林交流道出口處，今天中午11點多一輛連結貨櫃車失控自撞內側護欄，導致車輛呈現「折甘蔗」，打橫佔據了整個北上三個車道，造成後方車流動彈不得，沿路車陣塞了約8公里，國道警方緊急叫來吊車，迅速在11點52分排除事故。

中部地區上午下大雨，雨勢趨緩卻在國道一號中山高北上211公里處傳出連結貨櫃車自撞事故，警方調查，41歲周姓男子疑似天雨路滑，變換車道時煞車控制不慎，導致車輛撞向內側護欄，整輛車打橫在車道上，雖未翻覆，但佔據內、中、外側3車道，幸好當時其他用路人未追撞，沒有造成人員傷亡。

警方表示，交通事故導致塞車，車陣從211公里塞到218公里，已於11時52分排除、恢復通車，呼籲用路人改道行駛，由員林交流道下，並通報彰化縣警察局溪湖分局協助疏導續由員林交流道北向匝道返回主線車道繼續行駛。