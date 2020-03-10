北市婦60萬積蓄險成詐騙集團目標 警方：網購族易遇詐
70歲林姓婦人平常有網購習慣，上月接到詐騙電話，對方假冒客服人員稱「妳的戶頭遭設定成分期付款，匯款到我指定的帳戶，以免繼續損失錢財」。林婦不疑有他，陸續匯出近30萬，原還要將最後30萬元匯出，幸銀行行員察覺有異報警，警方到場勸消念頭。
松山分局三民派出所警員白曉帆、饒承霖上月26日下午巡邏時獲報，轄內一家銀行有婦人疑遭詐騙，趕抵並查詢婦人身分，發現她是70歲長者。該婦人說，前陣子接到客服人員電話，稱自己的網路購物款項遭設定成分期付款，須將戶頭錢匯到其他帳戶清空，以防又遭連續扣款。婦人便前往住處附近超商，前後匯到指定帳戶共新台幣29萬9865元。
婦人表示，當天上午又接到電話，對方要自己到銀行開新戶頭。警方一聽，立刻勸說婦人是詐騙，警方對林婦說，平常若有網購習慣，接到這種電話，才會心慌不疑有他，照著詐騙集團指示去做。林婦最後打消匯款念頭，謝警並稱，本來要將最後的30萬匯出。
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