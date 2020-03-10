孕婦胎膜破裂將臨盆 高雄員警急開道助產

吳姓男子開車載懷孕的妻子，途中妻子突然胎膜破裂，羊水滲出，即將臨盆，吳情急報警協助，高雄市警保安大隊迅雷中隊警車正在附近，接獲通水報馬上趕到，協助幫吳姓夫妻開道，吳妻才順利生產第一胎。

警方表示，20多歲的吳姓男子昨晚9點多開車載妻子，經過高雄市三民區熱河路與自立路口，妻子突然羊水滲出，即將臨盆；吳妻因是懷孕第一胎，一時慌了手腳，吳趕緊報警求助。

保大迅雷中隊小隊長鄭仁國、警員陳育材、王群傑，接獲勤務指揮中心通報，因正巡邏經過附近，馬上趕去救人。警方趕抵熱河路與自立路口，見吳姓夫妻已攔下計程車要去左營區某婦產科，員警眼見車流多，馬上幫忙開道，原本可能要10分鐘才能到達的婦產科醫院，只花5分鐘就抵達。吳妻下車時，還頻向員警說「OK，沒問題」，直感謝員警幫忙開道。