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台北港碰撞事故 香港籍貨輪和船長暫被扣留

聯合晚報 / 記者林昭彰邱瑞杰／連線報導
香港籍貨櫃船「騏龍GODSPEED」現停靠於台北港北5碼頭。 圖／基隆港務公司提供
香港籍貨櫃船「騏龍GODSPEED」現停靠於台北港北5碼頭。 圖／基隆港務公司提供

台北商港昨晚發生20噸領港船與帶進港的5272噸貨輪碰撞事故，由於領港船翻覆，船長和船員雙雙喪命，相關海事調查已由港務單位著手進行，香港籍騏龍號貨輪和船長暫被扣留協助調查。

北港需強制引水，超過500總噸以上的外籍船舶，1000總噸以上的國籍船隻，進出港均需事先提出申請。領港船搭載專引水人上輪船，指導通過航道進出港區，但只有建議權，船要怎麼開，決定權還是在船長。所有引水人都非常孰悉港口的水文地理環境，知道哪裡有淺灘、暗礁、水流，才能把船安全帶入大港，俗稱「代客泊船」。

引水人有自己的團隊，領港船也有自己的公司，雙方互相搭配。基隆港務分公司台北港營運處長魏福添指出，台北港內共有3艘領港船，每艘船由1名船長搭配1至2名船員作業，負責接駁、協助引水人爬梯登上貨輪引導進港。

據了解，喪生的2名死者都是八里本地人，長期在台北港工作，對環境和作業內容均很熟悉，楊姓船長已有10年以上資歷，李姓船員也有5年以上資歷，當時到底是誰撞誰？怎麼撞的？尚待海事調查釐清。

基隆港引水人方信雄說，一般來說，領港船搭載引水人登輪後，就會離開返回港內。昨晚領港船被撞，夜間視線不佳是可能因素，至於領港船回港過程中發生什麼事，為什麼會在事故地點被撞，要再釐清。

北港 基隆港 事故

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