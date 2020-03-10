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台北港領港船、港貨輪碰撞 2人溺斃

聯合晚報 / 記者林昭彰／新北報導
與貨輪擦撞翻覆的「永華陸號」領港船被拖到東16散雜貨碼頭固定，凌晨吊掛上岸。 記者林昭彰／翻攝
與貨輪擦撞翻覆的「永華陸號」領港船被拖到東16散雜貨碼頭固定，凌晨吊掛上岸。 記者林昭彰／翻攝

「永華陸號」右舷破大洞翻覆 肇事責任調查中

位於新北市八里區的台北商港，昨晚發生領港船帶領香港籍貨輪進港航行中意外碰撞，造成領港船翻覆，2人落海失蹤，其中29歲李姓船員昨晚先被尋獲，失去生命跡象，送醫急救宣告不治，59歲楊姓船長今天上午才被找到，也已不幸溺斃，肇事責任調查中。

據了解，外籍輪船進出台北港均須申請引水，昨晚總噸位5272噸的香港籍騏龍號貨櫃輪準備進港，事前已由20噸的領港船「永華陸號」搭載引水人登上騏龍號貨櫃輪，開始引導航行，晚間8時48分卻在航道上發生碰撞，「永華陸號」右舷破一個大洞隨即翻覆，2名船員一起落海失蹤。

台北港務消防分隊獲報趕往營救，同時通報新北市消防局、海巡署支援，附近作業的「恆福號」漁船及港區其他拖船均加入搜救行動。

昨晚9時49分，翻覆的「永華陸號」先被拖到岸際東16散雜貨碼頭固定，搜救人員進入船艙尋獲李姓船員，由救護車緊急送往淡水馬偕醫院途中已無生命跡象，急救到深夜11時16分宣告死亡。

夜深之後雨勢、風浪越來越大，淡水海巡隊10065、3572巡防艇及北部機動海巡隊桃園艦的警備救難小艇，持續在台北港內搜尋。到了今天凌晨0時31分，「永華陸號」被吊掛上岸，艙內未發現失蹤的楊姓船長；天亮後重新展開搜救，約8時許在北6和北7貨櫃碼頭間水域，尋獲楊姓船長遺體。

海巡署

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