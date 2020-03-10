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台版洗手舞！朴子消防分隊創意拍攝防疫宣導片吸睛
新冠肺炎疫情延燒全球，各國紛紛祭出防疫措施，越南政府為宣導衛生觀念，找流行歌手推出「洗手歌」，上網播出，吸引民眾達到防疫效果；嘉義縣消防局朴子分隊發想用貼近民眾的方式，宣導洗手重要，結合南韓夯曲AnySong，搭配洗手七字訣：內、外、夾、弓、大、立、腕，利用分隊廳舍動線，編排成台版洗手舞，加深民眾印象，達到防疫宣傳目的。
朴子分隊繼發想設計救護車簡易隔離艙，日前又在擅長數位影音的大揚有線電視台記者黃培怡指導下，完成洗手舞宣傳片貼消防局臉書，分隊長蔡紹文帶隊員以洗手分解手勢，搭配輕快旋律，提升民眾衛生習慣，達到防疫效果，影片獲網友讚賞。
一開始，消防分隊隊員先討論如何把洗手動作融入音樂，再安排行走動線，完成一鏡到底影片，練習2至3次後，只NG一次就完美拍攝完畢，最後ENGING POSE再加上咳嗽噴嚏要掩住口鼻，注意咳嗽禮節的趣味動作，剪輯完成上傳臉書，沒想到很多人喜歡，也達到宣傳目的。
參與拍攝的隊員說，平時消防隊就有民眾宣導的任務，除了面對面的口語宣導，利用網路、影片也是很好方式，而且能發揮更多的創意，傳播的更遠，看到網路上好的迴響，讓自己更有信心，也讓民眾獲得正確的知識。
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