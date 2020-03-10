拍賣7千多片口罩臨時喊卡！士檢：口罩安全無虞

士林地檢署上月偵辦新北市慶豐商貿公司，在簡陋廠房徒手分裝口罩，因無醫療器材製造工廠設立登記許可，負責人陳鋒銘涉嫌違反藥事法。士檢經陳同意囑託行政執行署士林分署拍賣口罩，但上午拍賣程序因民眾疑慮臨時取消，士檢則表示「口罩安全無虞」，尊重分署決定。

士檢強調，查扣的7千多片口罩，僅因慶豐公司未經核准從事製造行為分封、包裝觸法，囑託拍賣的這批口罩，來源是國內合格口罩大廠，且無經慶豐公司分裝，「口罩本身實屬安全無虞」。

士檢指出，食藥署函覆7千多口罩無完整包裝標示，尚難認定產品屬性，檢察官目前將口罩定位為「一般口罩」，經被告陳男同意，囑託士林分署拍賣一般口罩，供民眾防風防塵使用。

士林分署發6日發新聞稿指出，本月10日、17日及24日上午11點，將在分署一樓外側變賣口罩，欲購買民眾，須在變賣當天上午10時到11時，由本人憑身分證到場領取號碼牌。10日、17日的變賣限額為225人，每人限購1包，每包5片，20元。24日變賣限額視情況待訂。

但今上午士林分署發新聞稿表示，原定今天下午至24日每週二上午11時變賣的口罩，因「民眾質疑士林地檢將該批非醫療用口罩囑託士林分署進行變賣之妥適性」，決定「暫停變賣」。

士檢稍早得知最新消息，對於少數民眾表示疑慮，而臨時決定終止變價程序，表示尊重分署決定。

士檢上月偵辦慶豐公司陳姓負責人，涉嫌未經核准從事製造醫療器材案，陳男購買大量醫用口罩及OK繃，自行在簡陋的地下廠房徒手分裝，再販售到各藥局，查扣130萬片OK繃，7千多片口罩。檢方認定「分裝也是製造的一環」，觸法事證明確，偵訊後陳以14萬元交保，繳回50萬元部分犯罪所得。