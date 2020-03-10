影／草屯市場女賊5秒神偷皮夾 大媽遭扒沒感覺

南投縣草屯鎮大觀市場是當地重要集市，偶有竊案發生，近期又有民眾報警稱，財物遭人扒竊，草屯警分局成立專案小組，調閱監視器畫面，鎖定埔里鎮張姓婦人，將其帶回調查。張到案後坦承不諱，還加碼供出另涉多起竊案，今依法送辦。

草屯警分局指出，大觀市場是鎮內重要早市，攤商及採買民眾相當多，因人潮密集擁擠，而容易遭竊賊覬覦，近期就有民眾想當地派出所報案遭竊，為避免更多人受害，因此中正派出所即成立專案小組，並調閱周邊監視器進行影像分析。

警方表示，依報案民眾提供時地查閱畫面，發現一名戴口罩的50多歲的中年婦人背著背包佯裝逛街遊走，選定逛市場的大媽就伺機靠近，趁其不備，用左手扒竊，不到5秒，皮夾就到手，手法俐落，連被害人都沒發現，拿錢後丟棄皮夾。

而警方細膩分析監視畫面，不僅鎖定女賊的年貌特徵，更發現她慣用搭乘公共運輸工具，從埔里搭客運到草屯犯案像上班，因此以搭車動線跨鎮循線追查，埋伏守候2周掌握其住所和出沒地點後，昨在埔里鎮中正路附近將她帶回調查。

警方表示，遭逮的57歲張姓婦人是慣竊，而張姓婦人到案後，對犯行坦承不諱，更供述另涉多起竊案，也通知被害人到場指認，訊後均依法偵辦，今函送南投地檢署；草屯警分局則籲，錢財不露白，人潮擁擠時最好將背包置於胸前以手保護。