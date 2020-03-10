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上山拜拜開賓士車轉彎卡邊坡 桃警和路人合力抬車脫困
桃園市74歲男子昨天開賓士車到復興區著名廟宇觀音洞拜拜，下午回程行經詩朗產業道路疑不熟路況，下坡轉彎時太靠右邊，造成右前輪底盤卡在高低差的邊坡，車子動彈不得，正當苦無對策時，三民派出所警員胡旭騰騎車巡邏經過，和熱心的路人合力，徒手將車輛稍微抬起讓前輪能著地，讓賓士車脫困。
警方表示，邱男回程時行經過下坡路段，因下坡處與平面道路有高低落差，又要閃避路旁一台機車，可能沒注意太早右彎，造成右前輪底盤卡住，他正想報案時，正好胡旭騰巡邏經過該處並上前幫忙。
胡旭騰研判賓士車為四輪驅動，只要設法將右前輪抬起即可脫困，原本要連繫派出所同仁前來支援，剛好路過民眾也靠近關心並同意協助，於是警民4人聯手順利將車輛抬起脫困，男子對警方及路過熱心民眾的協助也再三言謝。
大溪警分局呼籲，山區道路路幅狹窄、彎道多，行駛山區產業道路車速要放慢，以維行車安全。
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