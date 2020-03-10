高雄去年死傷車禍增加 警方大執法今年車禍降二成

高雄市去年交通事故攀升，死亡人數增加，高雄市警三民二分局規畫每月2次「交通大執法」，近2月，車禍已減少二成，將針對闖紅燈、轉彎未依規定、超速、違停等重點違規加強取締。

據高雄市警方分析，去年交通事故發生原因，主要因素有闖紅燈及紅燈右轉、未禮讓行人、未依速限行駛、逆向行駛、違規停車，由各分局規畫交通大執法路段。

高雄市警三民二分局針對三民區九如路、民族路、大順路、建工路、鼎中路等易肇事路段路口，加強取締交通違規，以減少交通事故，據統計，三民二警分局1、2月已取締9000多件交通違規，受傷交通事故621件，已較去年同期763件，減少近20%。

警方表示，本月以後，仍將持續針對闖紅燈、轉彎未依規定、超速等重點違規加強取締，請民眾遵守交通號誌、標誌、標線指示，別和荷包過不去。