聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄去年死傷車禍增加 警方大執法今年車禍降二成
高雄市去年交通事故攀升，死亡人數增加，高雄市警三民二分局規畫每月2次「交通大執法」，近2月，車禍已減少二成，將針對闖紅燈、轉彎未依規定、超速、違停等重點違規加強取締。
據高雄市警方分析，去年交通事故發生原因，主要因素有闖紅燈及紅燈右轉、未禮讓行人、未依速限行駛、逆向行駛、違規停車，由各分局規畫交通大執法路段。
高雄市警三民二分局針對三民區九如路、民族路、大順路、建工路、鼎中路等易肇事路段路口，加強取締交通違規，以減少交通事故，據統計，三民二警分局1、2月已取締9000多件交通違規，受傷交通事故621件，已較去年同期763件，減少近20%。
警方表示，本月以後，仍將持續針對闖紅燈、轉彎未依規定、超速等重點違規加強取締，請民眾遵守交通號誌、標誌、標線指示，別和荷包過不去。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言