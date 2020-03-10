「狗尿沾手」重摔臘腸狗 台師大UBA女球員獲不起訴

台灣師範大學UBA朱姓女球員，去年6月間不滿好友愛犬「愛寶（Kiwi）」的尿液沾到手，竟抓著狗脖子重摔於地。台北地檢署調查期間，朱女坦承當時情緒失控，道歉與好友和解，毀損罪部分撤回，檢方考量無證據顯示朱女造成犬隻肢體嚴重殘缺或器官功能喪失而違反動保法，今給予不起訴處分。

李姓飼主去年7月間在社群軟體「Dcard」上發文，指因為與朱女非常親近，才會在6月30日把臘腸狗「愛寶（Kiwi）」借給朱女，但Kiwi卻受傷返家；朱女一開始還謊稱是社區大狗衝向他們所以跌倒，後來又說是因轉彎摔車才受傷。

李姓飼主質疑其說法可信度，且朱女第一時間沒送Kiwi去醫院造成延誤治療、費用龐大，決定報警。警方調閱社區監視器發現，Kiwi竟被朱女抓起來重摔在地上再用腳踹。

李姓飼主控告朱女涉刑法毀損罪、動物保護法使動物重傷罪。台北市動保處接獲檢舉後調查，朱女於7月9日下午2時許在家屬與校方的陪同下到動保處說明；Kiwi可能沒被陌生人載過而感到害怕，於是在機車腳踏墊上大小便，朱女因「狗尿沾手」，才一時情緒失控出手、動腳。

9日，朱女在IG上發文道歉，「我深深的感到愧疚與自責，在當下沒有第一時間送醫治療，因為害怕而退縮沒有說出事實而逃避的我，都讓我對自己感到最深的失望。」

檢方偵查期間，李姓飼主同意和解，撤回毀損罪告訴；至於涉犯動保法部分，因為法條明定要有使動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，才須負刑責，從監視器畫面上看起來，朱女的行為並未達到刑事追訴程度，因此不起訴。