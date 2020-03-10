休假不忘為民服務 楊梅警用APP尋獲失車

家住桃園區的楊梅警分局楊梅派出所警員黃文煌，昨天晚間騎車外出到大有路買晚餐，準備停車時發現機車成群停放停車格內，唯有一台機車在車格外的紅線上，黃員立即趨前察看，發現該車車鎖雖無被破壞的痕跡，但車身布滿灰塵，想起手機中有下載警政署的APP軟體「警政服務系統」可以查詢看該車輛是否為失竊車輛，當看到APP上顯示該車為失竊車輛時當場愣住了。

警方表示，車主於去年9月23日報案，目前尚未找到竊嫌，會再調閱附近監視器追查。警方發現失竊機車後先將車輛移置至停車格內，並為其上大鎖，確認安全無虞後，隔日上班立即連繫到饒姓失竊車主。

饒男表示，從事便當餐飲業，使用重機車進行外送，機車就是他的生財工具，沒有機車根本無法上班送便當，讓他著急萬分，機車失竊期間只能暫時與雇主借用機車外送。在轄區派出所報案後一直等不到尋獲的消息，當他被楊梅警方通知車子找到了，讓饒男開心直呼警方真是「揪感心」，尤其是得知黃員即使休假仍不忘保持敏銳度、為民服務精神尋回失車，讓他對黃員的積極及用心直呼「太感動了！」

楊梅分局長林信雄表示，現代人人手一支智慧型手機，警政署及桃園市警察局都有開發相關警政服務APP程式供民眾下載，可以查詢相當多的訊息，民眾可多下載使用，並表示員警勤餘仍能發揮敏感度在休假期間利用警政署APP尋獲失竊車輛，值得讚揚，另外也提醒民眾應注意財物保管，勿淪為竊賊下手目標，警方也將持續防竊作為，維護民眾財產安全。