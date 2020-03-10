影／年輕女學生邊騎iBike邊甩頭髮 甩到撞車刮傷MINI逃逸

台中市朱姓男子要價百萬的進口MINI轎車昨天停在東區建中街的路旁，未料遭人刮傷，朱調閱附近監視器，發現肇事者是疑是一名騎著iBike的年輕女學生，因女學生邊騎車邊甩頭髮，才會撞上朱的轎車，朱心痛不已，還將影片上傳到臉書社團，直呼心疼，「下次可以不要這樣搖頭晃腦騎車嗎」。台中市第三警分局交通分隊表示，已接獲車主報案，將循線追查涉案人身分。

台中市第三警分局交通分隊表示，昨天已接獲報案，根據監視器畫面顯示，肇事者是騎單車的女子，無法以道路交通管理處罰條例的相關規定論罰，也不構成刑法的毀損罪，頂多是民事的侵權損害賠償，將循相關線索追查。

據查，台中市朱姓男子（23歲）昨天將進口MINI轎車停在東區建中街的路旁，下午約4時許兩名年輕、騎著iBike的女子行經朱車旁時，因一名女子邊騎車邊甩頭髮，一時重心不穩，直接撞上朱車，造成朱車左側車門有一道刮痕，朱昨天將監視器上傳臉書社團「爆廢公社」，詢問其他網友是否遇過如此荒謬的事。

朱姓男子留言寫到，「妹兒呀，你撞到哥的車，哥心疼呀！下次可以不要這樣搖頭晃腦騎車嗎？有廢友遇過如此荒謬的事嗎？妹妹騎的是腳踏車界的volvo嗎？」引發網友熱烈迴響。