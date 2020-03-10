消防分隊長找少爺簽名偽稱公務員 助酒店免付受訓費用

台中市政府消防局辦理2012年公家機關防火管理人講習、2014年防火管理人複訓，消防局第六救災救護大隊黎明分隊江姓分隊長長，指示所屬將報名表交給海派酒店、海舞理容KTV5名員工，在職務欄上涉嫌偽填分別是國小事務組長、稅務局股長、中華電信員工、國家通訊傳採委員會員工，使海派員工免於支付防火管理人初訓及複訓費用，台中地檢署依詐欺等罪起訴江男等7人。

黎明分隊江姓分隊長（51歲）辯稱當時名額還沒額滿，轄內公家機關人員沒有意願來參訓，是廖前局長通知承辦人，如果有多餘名額可以開放給其他非公家機關人員，他指示請轄內有公共危險之虞的場所業者參訓，但他沒有通知海舞理容 KTV及海派酒店少爹來參加防火管理人訓練。檢察官不採信，予以起訴。

起訴書指出，台中市政府辦理101年度公家防火管理人講習，江分隊長即指示所屬將報名表交給海派酒店員工蕭、龔、柯、黃，以及海舞理容孫姓員工，並指示不詳的分隊員，在蕭等人繳回的報名表，於政府機關名稱、職務欄位上，不實填寫是國小的事務組長、國中總務主任、稅務局股長等，並將報名表報至消防局救災救護大隊。

不僅損害消防局管理防火管理人訓練文書資料的正確性，使龔男、柯男、黃男、蕭男、孫男，以及所屬海派酒店、 海舞理容KTV，獲得免於支付防火管理人初訓每人至少3200元、複訓每人至少1600元的受訓費用。

至103年間，市府消防局辦理103年度防火理人複訓，江指示所屬交付報名表給龔男等人，再指示黎明分隊朱姓隊員，在龔繳回的報名表上，不實填載是中華電信員工、國家通訊傳播委員會、台灣省自來水公司的組長，再呈報給上級，損害於消防局管理防火管理人訓練文書的正確性，使龔男等6人，獲得免於支付防火管理人複訓每人至少1600元的受訓費用。