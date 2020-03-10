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是燈還是椅子? 河樂公園景觀燈被民眾誤認為椅子坐到壞
台南市中西區河樂公園，開幕迄今第4天，已有景觀燈被民眾誤以是坐椅坐壞了，有網友爆料反映此事，台南市政府都市發展局表示，會加強標示，提醒民眾不要把照明用景觀燈當成椅子來坐。市警二分局說，警方也會加強宣導，請民眾不要坐在景觀燈上。
「請不要電燈當椅子坐，請不要把電燈當椅子坐。」有熱心網友PO網向民眾表示，河樂公園（原中國城）的景觀燈不是椅子，坐久了會壞的；還有網友出示景觀燈被坐壞的照片，請民眾發揮公德心，不要破壞公物。
台南市政府都市發展局長莊德樑表示，河樂公園內有許多景觀燈，會設法加強標示，提醒民眾不要當成椅子來坐。據了解，公園內有坐景觀燈壞了，都發局已派員修復。
轄區台南市警二分局表示，很多民眾誤認為景觀燈是椅子，調閱監視器畫面，昨天下午4點已被覆蓋過。警方會加強宣導，請民眾不要坐在景觀燈上，避免被坐壞。
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