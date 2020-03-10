領港船的船長、船員都很資深 海事調查已展開

台北商港昨晚發生20噸領港小船與自己帶領進港的5272噸貨輪互相碰撞，造成領港船翻覆、船長和船員雙雙喪命的意外，相關海事調查已由港務單位著手進行，香港籍騏龍號貨輪和船長暫被扣留協助調查。

據了解，台北港需強制引水，超過500總噸以上的外籍船舶，1000總噸以上的國籍船隻，進出港均需事先提出申請。

屆時領港船將搭載專業「引水人」登上輪船，指導船舶如何平安通過航道進出港區，但只有建議權，船要怎麼開，決定權還是在船長。所有引水人都非常孰悉港口的水文地理環境，知道哪裡有淺灘、暗礁、水流，才能把船安全帶入大港，俗稱「代客泊船」。

引水人有自己的團隊，領港船也有自己的公司，雙方互相搭配，但是並非同一單位。基隆港務分公司台北港營運處處長魏福添指出，台北港內共有3艘領港船，每艘船由1名船長搭配1至2名船員作業，負責接駁、協助引水人爬梯登上貨輪引導進港。