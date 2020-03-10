女子和家人吵架離家4天清水警方尋獲 母女在派出所抱哭
王姓女子日前和家人吵架後負氣離家，在家附近1公里外徘徊4天，台中清水警分局員警主動關心帶她回派出所，通知家人，父母趕到派出所激動感謝警方，母女在派出所抱著哭，母親安慰她「回來就好」。
中市清水警分局明秀所副所長張佑誠、警員郭福臨日前晚上10點多，巡邏時發現路邊47歲王姓女子穿著與轄區失踨人口相似，且獨自徘徊在超商前，員警主動上前關心，以M-PLICE行動電腦查詢後，果然是4天前所受理的失蹤人口，員警將女子帶回所內同時通知家屬前來帶回。
王女的父母趕到派出所激動落淚，感謝警方幫忙，經了解，王女精神不穩，平時與父母家人同住，當天與家人發生爭吵後，自行外出離家，沒想到就這樣迷了路，家人也在外找尋好久，由於天氣寒冷，母親擔心女兒安危，請求警方協尋。
王女出門時未帶手機又找不到回家的路，失蹤4天都在外流浪沒有住處，幸好員警主動關心，才在距離王女住處約1公里遠的超商前找到她，家屬到場後，頻頻感謝員警的積極的協尋，看到女兒平安，王母當場感動落淚，王女也抱著母親默默拭淚，父親在旁安慰，場面溫韾感人。
王母表示幸好警方積極尋找，否則不知道女兒什麼時候才能回家了，整整擔心4天，終於可以鬆一口氣放下心中的大石頭，真的謝謝辛苦的警察。
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