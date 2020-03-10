影／鏡頭下的人性 有「丟丟姊」也有撿鼠「好心哥」

同一個鏡頭、同一場景，捕捉到心性百態。有亂丟垃圾的「丟丟姊」等人，也有「好心哥」發現橫死路中的老鼠，為避免牠再被車 輾過，除撿拾到路邊草叢外，還幫忙用衛生紙覆蓋，免得牠曝屍路中。

由於彰化市大埔截水溝常遭人任意丟棄垃圾，市公清潔隊從2月18日起，在護岸道路隱密處裝置監視器，拍到民眾亂丟垃圾的誇張行徑，並公布在清潔隊臉書粉絲專頁，還為亂丟垃圾民眾取名「丟丟姊」、「腳踢伯」、「投籃嬸」，影片傳開後，引來民眾撻伐，除痛批沒公德心外，還要求市公所重罰。

市公所統計，到前天共20天為止，以監視器拍到機車亂丟垃圾案件共25件，依廢棄物清理法可處1200元到6000元罰款，但市公均以最低的1200元開罰，其中最多的「丟丟姊」包辦6件，共被罰7200元。

在清潔隊揭開民眾亂丟垃圾的醜陋面後，在同一鏡頭同一地點，昨晚再po出一段「好心哥」影片，是一隻過街老鼠不幸被駛經的汽車輾過，橫死路中，很多車輛行經，都只是繞過。這時「好心哥」騎機車經過發現，不忍老鼠再被過往車輛輾過，隨即下車，並拿出衛生紙將包起來，拎起置放在路側草叢，再回機車，還起一疊衛生紙將牠覆蓋，免得牠曝屍，再騎機車離去。