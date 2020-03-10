邊開車邊吃早餐撞擊拋錨車釀1死 曳引車司機賠款換緩刑

盧姓男子民國107年8月上午駕駛曳引車前往新竹縣寶山鄉地區運送貨物，回程時行經國道3號高速公路北向87公里400公尺外側車道處，因邊開車邊吃早餐，未注意車輛超速與車前動態，整輛車煞車不及，撞上拋錨在車道上的轎車，導致站在一旁的蘇姓轎車駕駛被彈飛，重傷死亡；新竹地院審理終結，考量盧已和被害人和解，深具悔意，允以緩刑2年。

經查，盧男受雇於新北市一間建材公司，107年8月於新竹縣寶山鄉載貨完準備返回公司，駕駛曳引車行經國道3號高速公路北向87公里400公尺外側車道處，因開車分心吃早餐，且未依速限行駛，沒注意到前方外側車道有擺放車輛故障標誌，曳引車撞上拋錨轎車，站在一旁的蘇姓轎車駕駛當場被彈飛到中間車道，導致胸部鈍力損傷、全身多處骨折，重傷不治。盧則待在事發現場，向處理現場的警方自首肇事。

經交通部公路總局竹苗區車輛行車事故鑑定會鑑定，認為盧男駕駛半聯結車於日間光線良好時段超速行駛未注意車前狀況，撞擊斜停於車道上的故障車輛及站立於車道上的蘇男，為肇事主因。

法官認，盧男駕駛曳引車附掛半拖車，因車輛體型龐大，需較長反應時間與煞車距離，駕駛上應謹慎小心，但盧未注意車前狀況，又於駕車時分心吃早餐，且未依速限行駛，導致撞擊蘇男駕駛、故障停於外側車道上的轎車，導致蘇因車禍死亡，對其家屬造成永無回復的傷痛，考量盧坦承犯行，且與被害人達成和解，已履行全部賠償，審酌依業務過失致死罪判有期徒刑7月，緩刑2年。