選物機擺盜版貨 警「大掃櫥」抓26人查萬件仿冒商品

保二總隊在去年底接獲檢舉，不少選物機的業者在櫥窗內擺放盜版商品，去年12月至上月底，規劃「大掃櫥專案」，針對台中、彰化、南投等地的選物販賣機店進行掃蕩，總計查獲26家選物販賣機業者有販售仿冒商品之情形，並查獲仿冒商品總計1萬2千餘件，仿冒商品不乏知名的NIKE、LV、CHANEL等，警方表示，此次查獲的26名犯嫌，包含上班族、家庭主婦、大學生等，都是為了賺取外快才販售仿冒商品牟利，全案警詢後依違反商標法罪嫌移送檢方偵辦。

保二總隊刑大偵二隊表示，去年底除接獲多起民眾檢舉選物機販售仿冒商品外，同仁也到各大夜市商圈探訪，發現數起案件，隨後年底成立「大掃櫥專案」，針對轄內選物販賣機店進行掃蕩，因許多業者於農曆年前大量進貨準備賺一筆過年財，因此專案行動時間從去年12月起至今年2月底，針對台中市、彰化縣、南投縣等中部夜市、商圈進行掃蕩，總計查獲26家選物販賣機業者有販售仿冒商品之情形，並查獲仿冒商品總計1萬2千餘件。

保二總隊刑大偵二隊表示，此次查獲的仿冒商品，涵蓋運動品牌NIKE、ADIDAS、UA、FILA、CASIO、國際精品LV、CHANEL、DIOR、時下夯物角落生物、寶可夢等各品牌皆有，商品小至吊飾、公仔，大至服飾、包款等琳瑯滿目，而商品來源都是大陸。

保二總隊刑大偵二隊指出，涉案26名犯嫌不乏學生、上班族、家庭主婦，多是為了增加收入鋌而走險，到案後才表示悔不當初卻已來不及，詢問後都違反商標法案移請檢方偵辦，。