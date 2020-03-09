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老婦迷途無助呆坐機車上 波麗士靠Line 送她回家

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
患有失智症的林婦因外出迷路回不了家，被里長通報警方請求協助，所幸警方將其照片傳至line群後，有其它派出所的員警認出林婦身分，順利聯繫其家屬將她帶回。圖／警方提供
患有失智症的林婦因外出迷路回不了家，被里長通報警方請求協助，所幸警方將其照片傳至line群後，有其它派出所的員警認出林婦身分，順利聯繫其家屬將她帶回。圖／警方提供

80歲林姓老婦因患有失智症，常外出後便迷失方向、回不了家，日前林婦又因在新北市中和地區迷路，被里長發現通報警方，正當警方苦無頭緒時，有員警機靈將老婦照片傳至分局LINE群組，恰好被分局另間派出所員警認出林婦身分，員警才順利聯繫林婦家屬，由家屬將她帶回。

中和警分局中原派出所日前晚間8時許接獲里長報案，指稱有一位婦人疑似迷失方向，呆坐社區門口的機車上不知所措，警方到場後才發現老婦人患有失智症，無法與員警正常溝通，由於老婦身上又無其他證件，只得先將她帶返所內。

返回所內後，員警利用M-Police系統查詢仍未果，就在一籌莫展之際，有員警靈機一動，將老婦照片傳至警分局共用line群內，詢問是否有同仁認識，這才被秀山派出所的鷹眼女警吳翌潔認出老婦是與兒子同住秀山轄內的林姓失智患者，不知為何竟跑到離住所約五公里遠的地方；隨後員警也順利聯繫上林婦兒子，請他前來派出所內接回母親。

中和警分局便呼籲民眾，家中如有高齡長者，應避免讓高齡者單獨外出，平常也需多注意、關心其動向，切勿因為一時疏忽而發生憾事，家屬也可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配帶足資辦識之項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

失智症

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