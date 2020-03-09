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影／草屯連棟住宅頂樓延燒 一次燒毀4棟樓房
南投縣草屯鎮中正路一棟二層民宅今下午4時許突竄出火勢，然因現場為一整排的連棟住宅，消防局獲報調派大批人車前往，但因巷道狹窄、灌救不易，因此從頂樓加蓋延燒4棟房，耗費1.5個小時搶救才完全撲滅火勢，幸未造成人員傷亡。
南投縣消防局表示，今下午4時14分獲報，中正路1776巷有民宅火警，因現場為8間連棟住宅出現延燒，調派中興、爽文、鳳鳴、名間、碧興分隊、南投、雙冬、草屯等分隊消防車、水箱車、器材車和救護車12車次約60名警義消馳援。
「聽到碰一聲！」受到波及的住戶表示，火警前就聽到一聲巨響，嚇得他奪門而出，這才發現隔壁2棟住家燒起來，所以趕快通報119，也吆喝其他鄰居出來幫忙滅火，但無法撲滅，只能等消防人員來救火。
因民宅所在的巷弄道路狹小，寬度僅能容納一台車，警義消人員到場後，先開一台消防車進入，並從大馬路上拉長水線灌救，但因火勢悶燒且猛烈，失火民宅頂樓不斷竄出火勢，且往隔壁的連棟民宅延燒，最後波及另3棟房，共燒損4棟。
南投縣消防局第一大隊大隊長林易慶說，該起火警持續延燒，但在現場人員全力灌救下，下午5時1分順利控制火勢，並於7時47分撲滅，而經殘火處理確認共燒損4棟房，並未有人員傷亡，財損狀況、起火點及原因仍有待火場鑑識釐清。
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