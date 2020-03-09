民宅施工隔間牆倒塌壓死工人 檢察官相驗認屬意外死亡

陳姓男子今在基隆市七堵區長安街民宅修繕房屋，彎腰撿拾榔頭時，隔間牆突然倒塌，先砸中他的後腦勺及後背，再將他壓到在地致死。檢察官晚間相驗，認定屬意外死亡，家屬無異議。

基隆市消防局「119」今天上午11點多接獲報案，派人前往七堵區長安街一戶民宅2樓救援時，看到陳男（40歲）被磚牆壓住。眾人合力搬開磚牆發現，陳男頭部受到重創，明顯死亡，通報警方處理。

員警封鎖現場採證並報檢方相驗，勞動部職安署北區職安中心也派人到場，拍攝現場照片，釐清相關人士責任。

鄰居說，今天上午10點多聽到多次重物落地聲響，察看才知附近有房子正在施工，心中覺得工法怪怪的，房屋修繕不應發出這麼大的聲響。到了11點多，又傳出一聲巨響，接著又聽到男子大叫聲，隔沒幾分鐘救護車就來了，詢問才知發生意外，有工人被磚牆壓住。

據了解，隔間牆在倒塌前，下方部分範圍已被敲空。3人今在屋內施工時，陳男看見牆腳地面有支榔頭，彎腰要去撿，此時磚牆整片倒下，將陳男壓倒在地致死。

這件修繕工程由陳男的叔叔承作，陳和叔叔、堂弟今一起到民宅施工，陳是第1天上工，就發生意外喪命。陳男已離婚，與前妻生育的兩個女兒都讀國中，平時與奶奶同住。