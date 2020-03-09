鶯歌鴿舍失火燒成廢墟 飛鴿無家可歸被迫搬家

新北市鶯歌區文化路某3層樓公寓屋頂，下午4時40分傳出火警，消防局獲報動員4個分隊人車緊急趕往搶救，發現屋頂是1座木板隔間的鴿舍全面起火燃燒，立刻射水滅火。

火勢約20分鐘完全撲滅，現場燃燒面積約30平方公尺，整座鴿舍幾乎成了廢墟，幸好當時近40隻鴿子已在失火之前，由飼主放封出去飛行，但是稍後返回家已沒了，飼主只好先用籠子安置牠們，而該處屋頂共有2座鴿舍，燒掉1座，還剩1座，今晚搬家。 鶯歌區文化路某3層樓公寓屋頂下午傳出火警，大老遠即可看到熊熊烈火。記者林昭彰／翻攝