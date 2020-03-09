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影／神明遶境轎班街頭開打 攔車追打2人受傷送醫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市旗山區一處宮廟昨晚遶境發生衝突，仁武幫轎班攔車追打美濃幫成員。記者徐白櫻／翻攝
高市旗山區一處宮廟昨晚遶境發生衝突，仁武幫轎班攔車追打美濃幫成員。記者徐白櫻／翻攝

新冠肺炎影響，全台各地廟宇紛取消廟會遶境活動。高雄市旗山區一處宮廟昨晚舉辦平安遶境卻意外引發激烈衝突，兩派轎班人馬行進碰撞衍生口角，後續更上演街頭攔車追打衝突，此事件導致2人受傷送醫。警方表示，已有4人到案說明，公權力不容挑戰。

昨天晚間9點多，旗山某宮廟舉辦神明遶境活動，溫姓男子所屬的美濃轎班與仁武轎班兩派人馬在進廟時因碰撞發生不愉快，遶境結束之前，溫姓男子開車先行離去，行經延平二路加油站前被先前發生衝突的仁武轎班人員發現，仁武幫人馬衝上前圍堵，雙方在街頭爆發衝突。

溫男人車遭到大批人馬追打，脫困後加速離去，不過他在閃避過程中不慎撞上黃姓與高姓兩人，現場警力制止無效，通報旗山警分局出動快打部隊到場調停。

旗山偵查隊長陳財源表示，員警到場後將一名當事人帶回警局偵訊，今天另拘提與傳喚3人到警局說明案情，雙方衝突原因很單純，純粹是碰撞起口角，兩名傷患的傷勢不嚴重，全案依刑法150條妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

昨晚轎班衝突過後，警方已傳喚或拘提4名涉案男子到案。記者徐白櫻／攝影
昨晚轎班衝突過後，警方已傳喚或拘提4名涉案男子到案。記者徐白櫻／攝影
高市旗山區一處宮廟昨晚遶境發生衝突，仁武幫轎班攔車追打美濃幫成員。記者徐白櫻／翻攝
高市旗山區一處宮廟昨晚遶境發生衝突，仁武幫轎班攔車追打美濃幫成員。記者徐白櫻／翻攝

遶境 新冠肺炎 加油站

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